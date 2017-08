Equipe sub-17 da COOPEVI é bicampeã da etapa regional Cone Sul do JOER

Em busca da vaga para a fase estadual do JOER 2017 a equipe do Colégio COOPEVI, formada por jogadores que treinam na ASBAVI/SICOOB (Associação de Basquete de Vilhena) venceu todos os jogos que disputou na etapa Cone Sul sagrando-se Bicampeã do torneio.

A fase classificatória teve a participação de equipes de Colorado do Oeste e Chupinguaia e duas do município de Vilhena. A final foi disputada contra a equipe do colégio Álvares de Azevedo de Vilhena, que também conta com a maioria dos atletas treinados pela ASBAVI/SICOOB.

A equipe infantil feminina da COOPEVI treinada alguns dias pela prof. Roberta e outros dias também pelos técnicos da ASBAVI/SICOOB, também conseguiu a classificação para o estadual numa disputa melhor de 3 jogos contra a equipe do colégio Genival Nunes.

Para o treinador Siverlô Meireles a competição foi importante para dar volume de jogo aos seus atletas , uma vez que foi possível revezar bastante todos seus jogadores durante as partidas.

Nesta sexta feira dia 11 a equipe SUB-17 entra em quadra novamente em Vilhena para a etapa regional do JIR – Adulto (Jogos Intermunicipais de Rondônia), onde através de uma parceria, representará o município de Chupinguaia nos jogos que contara com a presença das equipes adultas de Cerejeiras , Colorado, e Vilhena.

Para os interessados em treinar junto à associação e empresários que queiram colaborar com o projeto que hoje conta com cerca de 60 atletas treinando ativamente , entrar em contato (69) 999593636 Siverlô ou (69) 92357676 Edmilson.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Assessoria