Motocicleta pega fogo em quintal de residência

O fato ocorreu por voltas das 15h30 deste domingo, 6, em uma residência localizada na Avenida Belo Horizonte, sob esquina com a Avenida presidente Nasser, no Jardim das Oliveiras.

A motocicleta da marca Suzuki, estava estacionada no quintal, quando se incendiou por causas ainda desconhecidas. A proprietária do veículo, que reside sozinha, esta viajando e a equipe do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, teve que entrar pela casa vizinha e apagar o fogo por cima do muro.

O morador do apartamento localizado na frente da residência do fato, afirmou que a proprietária já havia relatado que a motocicleta estava com problemas elétricos.

Além de uma Unidade de Combate a Incêndio, duas viaturas da Polícia Militar compareceram ao local.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia