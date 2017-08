Mulher nega sexo grupal e é espancada pelo marido

O caso aconteceu neste sábado em Porto Velho, no Bairro Nacional, Zona Norte e envolveu um jovem casal e uma amiga deles.

Segundo a ocorrência, F.H.R.F., 27 anos, bebia com a esposa de 21 anos, quando a chamou para participar de sexo grupal com um casal de amigos. A mulher reagiu negativamente, mas pouco tempo depois flagrou o marido fazendo sexo com a “amiga”.

A esposa partiu pra cima do marido e acabou sendo violentamente agredida a socos. A jovem correu para casa de uma vizinha, mas foi alcançada e arrastada pela rua, sendo espancada mais uma vez.

Populares acionaram a PM, que rapidamente chegou e levou o valentão para a Central de Polícia. A mulher foi socorrida.

Autor: Com informação de Rondoniagora