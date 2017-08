11º Fight Team Junior Oliveira será realizado sábado em Vilhena

No próximo sábado, 12, acontece em Vilhena a 11ª edição do Fight Team Junior Oliveira.

De acordo com o idealizador do evento, Junior Oliveira, serão realizadas 10 lutas com a participação de atletas de vários Estados.

Junior disse que para a 11ª edição terá uma novidade, o famoso “GP” onde 08 lutadores disputarão o cinturão de K1 que engloba todo tipo de luta em pé entre eles, o Kickboxing, Karate, Muay Thai entre outros. O atleta terá duas disputas eliminatórias para assim chegar a grande final na mesma noite”, ressaltou Oliveira

Além das lutas do K1, o idealizador destacou que haverá dois combates femininos com atletas vilhenenses e a luta mais esperada da noite. O atleta da casa, Bruno Viana que vai disputar o cinturão contra o atleta de Cuiabá-MT, Sides Junior.

Junior ainda enfatizou que para a noite do evento contará com a presença do lutador do Ultimate Fighting Championship (UFC), Jhonny Eduardo, e no final do espetáculo, será realizado um show com a cantora Pietra Mello. Oliveira finalizou que a pesagem será realizada na sexta-feira, 11 na choperia Vila Beer a partir das 19h00.

O evento esportivo será realizado no Clube dos Estados e vai iniciar às 20h00. Contará com transmissão, ao vivo, da Rede TV para todo o Estado.

O Extra de Rondônia, que não fica fora de nenhum evento importante, vai sortear dois ingressos.

Para concorrer aos ingressos é simples: basta responder, no espaço abaixo, destinado a comentários, a seguinte pergunta: “Qual o nome do idealizador do Fight Team Junior Oliveira?”.

Não se esqueça de colocar telefone de contato e nome completo. O sorteio será realizado na manhã desta sexta-feira, 11, e os nomes dos ganhadores serão divulgados em seguida no Site.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria