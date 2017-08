ARTIGO: Desperdícios diários

“ E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus (Romanos 12.2) ”

Nossas empresas costumam ter perdas diárias expressivas, motivadas por uso inapropriado do tempo, decisões erradas, falta de foco etc. Seja você um empresário, diretor ou gerente, gostaria de desafiá-lo a tornar o dia de hoje o mais produtivo e eficiente de sua vida profissional, mediante a adoção das providências abaixo:

1.-Reunião: Quanto mais alto subimos na escala hierárquica, mais dependentes nos tornamos do bom desempenho das pessoas. Há empresas que condenam as reuniões, porque as julgam improdutivas, quando deveriam treinar e educar seus gerentes para as mesmas. Uma reunião bem conduzida é um dos melhores instrumentos de gestão, porque através dela você orienta e comunica, motiva e controla, resolve problemas e fixa prioridades, cobra resultados, desenvolve e integra as pessoas. Faça, ainda hoje, com seus colaboradores diretos, a melhor e mais produtiva reunião de sua vida; transforme-os numa equipe sólida e comprometida!

2.-Regras: Uma de nossas indústrias, após adquirir uma concorrente, resolveu cancelar todos os contratos com os prestadores de serviços. Os interessados poderiam apresentar propostas, desde que os preços fossem inferiores. Você sabe qual foi o resultado? Redução imediata e drástica dos seus custos. Adicionalmente, a maioria dos seus prestadores de serviços continuou trabalhando para ela. Seu cargo tem um poder tremendo; portanto, não o subestime! Quebre as regras! Liberte-se da rotina! Inove, revolucione, exceda seus limites!

3.-Dar-se: Identifique qual seu atributo profissional mais importante e qual sua virtude gerencial mais expressiva e a seguir compartilhe-os com seus subordinados. Sim, doe-se, de forma clara, direta e integral. Não seja medroso, nem inseguro, nem egoísta. Despreze seu passado e invista no seu futuro. Somente após se esvaziar, você poderá partir em busca de novas idéias, de novas visões e posturas, de novas verdades e valores. Elas é que o conduzirão a um patamar superior.

4.-Missão: Atribua uma missão específica a cada um de seus colaboradores. Não uma tarefa minúscula, mas sim um grande projeto. Sim, dê a eles um objetivo grandioso, próprio da presidência, tais como: A-Definir uma nova Estratégia; B-Desenvolver um projeto de Logística; C-Usar melhor a Internet; D-Criar um novo canal de vendas etc. Faça com eles o que nunca foi feito com você. É nas dificuldades que as organizações inteligentes avançam.

5.-Concorrente: Identifique o principal atributo de seu mais eficiente concorrente e copie-o. Faça uma avaliação apropriada, tenha a coragem de copiar e a humildade de aprender.

Concluindo: Atente bem para o desenvolvimento de sua capacidade profissional. Todo o corpo que não se alimenta, atrofia-se e morre. Portanto, cultive uma sistemática de aprendizado. Importa transformar-nos mediante a renovação da nossa mente!

Humberto C. Lago

é Consultor Empresarial e Diretor da PROSPERUS