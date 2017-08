Associação Marcos Donadon retoma atividades em Cerejeiras

Usuários pagaram apenas R$ 5 reais por cada exame laboratorial

A reabertura da Associação Beneficente Marcos Donadon no município de Cerejeiras foi um sucesso e contou com a presença de centenas de populares e autoridades.

A cerimônia aconteceu na tarde deste último sábado, 05 de agosto, data também em que o município comemorava 34 anos de emancipação política e administrativa.

Referência em exames laboratoriais há mais de 20 anos, a associação foi fundada pelo ex-deputado Marcos Antônio Donadon e possuía sede em Vilhena, Colorado do Oeste e Cerejeiras. Porém, devido alguns impasses a entidade precisou fechar as portas por alguns anos, deixando também de realizar os exames de forma gratuita à população.

A esposa de Marcos, hoje Deputada Estadual Rosangela Donadon fez um compromisso com a população do Cone Sul, em que reabriria as portas da associação e retomaria as atividades. Em 2015 a parlamentar conseguiu reabriu em Vilhena e como a entidade hoje não conta com nenhum repasse de recursos públicos ou convênio, a Associação passou a cobrar uma taxa mínina para a realização dos exames.

Com quase dois anos re-atendendo aos moradores de Vilhena, a deputada conseguiu neste ano reabrir as portas da sede em Cerejeiras. A ação continua sendo particular e passa então a cobrar uma taxa mínima de R$ 5,00 (cinco reais) por cada exame de seus usuários.

A cerimônia de reabertura contou com a presença de autoridades dos municípios vizinhos e também do prefeito de Cerejeiras, Airton Gomes. Fizeram-se presentes, o ex-prefeito de Vilhena Melki Donadon, acompanhando de sua esposa prefeita de Vilhena, Rosani Donadon; o ex-deputado federal Natan Donadon, além de familiares e amigos.

Emocionada, Rosangela destacou a importância de estar concretizando mais um compromisso e dando continuidade ao projeto idealizado e sonhado pelo seu esposo Marcos. “Retomar as atividades dessa associação é uma alegria imensa que vou carregar comigo sempre. Esta ação social tem como maior objetivo ajudar a nossa gente. Será cobrada uma taxa mínima, mas o atendimento continuará o mesmo. Com funcionários qualificados e humanitários que deverão buscar sempre o melhor conforto aos nossos usuários”, disse Rosangela.

Após a solenidade oficial, foram sorteadas várias bicicletas doadas pela Cairú levando alegria aos moradores que participaram e comemoraram da reabertura.

Autor e foto: Assessoria