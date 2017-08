Atletas vilhenenses conquistam medalhas em campeonato estadual de karate

Atletas vilhenenses da academia “Garra Karatê” participaram no último dia 05 e 06 da 8ª Copa de Karatê interestilos na cidade de Alvorada do Oeste.

No evento participaram cerca de 390 atletas de diversas categorias, e Vilhena foi representando por 15 competidores da equipe “Garra Karate”. Os caratecas vilhenenses trouxeram para o município 16 medalhas, 7 de ouro, 3 de prata e 6 bronze.

Os competidores da acadêmia “Garra Karate” da Sensei Bruna Vilela ficou em 4º lugar no quadro geral da competição, garantindo uma vaga para a terceira fase estadual, que será realizada nos 7 e 8 de outubro do corrente, no município de Ji-Paraná.

Segundo a Sensei da equipe “Garra karate”, os atletas foram patrocinados por empresas, amigos e pais dos karatecas.

1° Academia de Karatê Pequeno Dragão (Rolim de Moura) – 511 Pontos

2º Fênix Karatê Clube (Alvorada do Oeste) – 460 Pontos

3º Academia Impacto de Karatê (Ji-Paraná) – 306 Pontos

4º Academia Garra de Karatê (Vilhena) – 241 Pontos

5º Dojô Okinawa Clube (Ariquemes) – 231 Pontos

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria