AVANÇOS: Saúde pública de Vilhena conta com mais de 100 médicos em serviço; conheça os profissionais

Posto João Luiz oferece consultas especializadas

É de conhecimento de todos os cidadãos que a Saúde Pública no Brasil passa por sérias dificuldades. Mas, ao contrário de muitos municípios, em Vilhena, o setor avança consideravelmente devido a uma gestão planejada e coerente com a realidade sócio/econômica.

A prova disso estão nos 103 médicos que prestam serviço à comunidade vilhenense, vários deles especialistas. Até o dia 31 de dezembro de 2016, essa questão era diferente, com poucos profissionais médicos atendendo no setor público.

A atuação de 100 médicos no município foi uma das prioridades de campanha da então candidata a prefeita Rosani Donadon (PMDB) que, após assumir o mandato no dia 1 de janeiro de 2017, coordenou uma equipe de profissionais técnicos para que o resultado seja concretizado no menor tempo possível. Após sete meses, Vilhena conta com um número superior aos prometidos pela mandatária municipal.

Conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), os médicos estão assim divididos: 63 no Hospital Regional, 16 na Atenção Básica e 24 atendendo no programa “Mais Médicos”.

O titular da SEMUS, Marco Aurélio Vasques, explicou que a tendência é que o número de médicos aumente até o final do ano.

Os atendimentos realizados por estes profissionais fez triplicar o número de consultas especializadas com relação a 2016, chegando a quase 1000 consultas por mês, que não eram ofertadas até janeiro de 2017. Estas consultas são feitas no posto de saúde João Luiz.

A prefeita Rosani Donadon comemorou o resultado das ações na rede municipal de saúde. “Já ultrapassamos 100 profissionais médicos atendendo nas unidades, desde o Hospital até os postinhos. O vilhenense que procurar atendimento médico receberá sem demora. Saúde não espera e nós estamos nos esforçando para melhorar cada vez mais o setor. No hospital, por exemplo, não tivemos mais notícias de falta de médicos. São quatro clínicos no pronto socorro durante o dia e três à noite atendo as urgências e emergências. Entretanto, vamos continuar avançando no setor, com diversos outros benefícios, como a aquisição de equipamentos. Um deles é o Raio X digital, que já chegou a Vilhena e está em fase de implantação para seu funcionamento, reforma de salas, e outros”, destacou.

Texto/fotos/gráficos: Assessoria