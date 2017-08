Com primeiro cliente fechado, placas solares serão apresentadas aos vilhenenses com desconto de 20% durante feira do Agronegócio

A Ilumisol placas solares, empresa paranaense que atua com energia solar, com menos de um mês de representação em Vilhena já fechou o primeiro cliente e anuncia que estará presente na 2ª Feira do Agronegócio, com descontos imperdíveis, durante os dias 9 a 11 de agosto.

Em Vilhena, a primeira venda já foi concretizada para um morador do centro da cidade, que vai instalar 21 placas solares em sua residência.

“Com a aquisição do sistema, o cliente passará a economizar R$ 500 por mês em sua conta de luz, economia de mais de 90% logo no primeiro mês. Com a economia, em cinco anos o sistema se paga”, explicou Luiz.

Ainda, segundo Luiz, o sistema estará instalado em menos de um mês.

Outra novidade apresentada por Luiz é o desconto imperdível que dará aos clientes que adquirirem o sistema solar durante o Portal do Agronegócio.

“Serão 20% de desconto para os visitantes que fecharem o sistema durante a feira. Lembrando que atendemos às instalações comerciais, industriais, residenciais e rurais”, destacou o representante da Ilumisol.

Em Vilhena, a Ilumisol agora conta com escritório, na Avenida Jô Sato (rodovia que liga à Juína), numeral 1144, ao lado da Coeso Concretos, ou pelo telefone (69) 99915-0525.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação