CPI emite notificação a Marcos Cabeludo

Conforme o presidente da Comissão, Rogério Golfetto, havia adiantado ao Extra de Rondônia na semana passada, nesta segunda-feira,7, a CPI que apura suposta quebra de decoro parlamentar de parte do vereador reeleito Marcos Cabeludo (foto).

A partir da entrega da notificação começam a correr os prazos normativos da Comissão, que terá então 90 dias para conclusão do trabalho e apresentação do relatório final em Plenário. Entretanto, tal limite é passível de prorrogação, como aconteceu na CPI realizada pela Câmara de Vereadores de Vilhena no primeiro semestre.

A atual Comissão Parlamentar de Inquérito está instalada na sala onde até poucas semanas atrás funcionava o gabinete do vereador afastado Célio Batista, contra o qual paira a sombra de ser alvo de procedimento do gênero.

Tanto os vereadores cassados no primeiro semestre, quando Marcos Cabeludo – assim como o próprio Batista – estão implicados no mesmo caso judicial, onde são acusados de fazer parte de esquema de corrupção através da extorsão de empresários do ramo imobiliário para autorizar na Câmara o lançamento de loteamentos urbanos em Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia