ELEIÇÕES 2018: Daniel Pereira confirma aliança entre PSB e Acir Gurgacz

Nesta segunda-feira, 7, em mensagem de áudio enviada ao Extra de Rondônia, o vice-governador do Estado afirmou que os socialistas estão “fechados” com o projeto político do Senador do PDT em concorrer à sucessão estadual.

A legenda trabalha para fortalecer nominatas de concorrentes às cadeiras da Assembleia Legislativa e à Câmara Federal, e também tem pré-candidato ao Senado. Neste momento uma eventual aliança com o PMDB dependerá do posicionamento a ser adotado por Acir Gurgacz em tal sentido, de acordo com Daniel Pereira.

Mesmo com a harmonia existente entre os integrantes da aliança que elegeu há três anos integrantes do PMBD, PSB e PDT aos cargos majoritários em disputa na ocasião – respectivamente Confúcio Moura, Daniel Pereira no Executivo e Acir Gurgacz ao Senado – é provável o racha na sucessão.

Enquanto Acir mantém sua pré-candidatura ao governo com agora o PSB confirmando apoio, o PMDB tem no presidente atual da Assembleia Legislativa outro pré-candidato declarado ao cargo. “Mas a política é dinâmica e mutável, por isso nada que está definido hoje poderá estar confirmado lá na frente. No entanto, pelo menos neste momento, o PSB só consolida aliança com o PMDB para concorrer às eleições do próximo ano se tal iniciativa partir do senador Acir Gurgacz.

Por conta própria os socialistas trabalham para formar nominata própria para concorrer ao legislativo estadual, com meta de eleger de 3 a quatro deputados. Para a Câmara Federal o presidente regional do partido, Mauro Nazif, é o principal nome a ser lançado na disputa, mas o PSB quer ter mais opções ao eleitorado visando eleger dois federais. Ao Senado deverá concorrer o atual prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires.

