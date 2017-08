Motociclista sofre fraturas após colisão no centro de Vilhena

Acidente envolvendo uma moto Biz 125 e um carro VW Gol aconteceu na manhã desta segunda-feira, 7, no cruzamento da Avenida Liberdade com a Rua Geraldo Magela, no centro de Vilhena.

De acordo com informações, o motorista do automóvel seguia pela rua sentido BR-364, quando no cruzamento com a avenida, teria avançado a preferencial e com isso, provocado à colisão.

No impacto, o condutor da motocicleta e uma mulher que estava na garupa sofreram ferimentos com suspeita de fraturas. Eles foram socorridos ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia