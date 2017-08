Prefeita protocola na Câmara projeto de 35 quilômetros de asfalto para Vilhena

Estão no projeto avenidas e ruas dos bairros Jardim Universitário, Cidade Nova, Jardim Social, Barão do Melgaço I e II, e Alto dos Parecis

Na manhã desta segunda-feira, 7, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) participou de uma reunião com vereadores, onde protocolou projeto de pavimentação asfáltica que beneficiará vários bairros da cidade.

O projeto em questão é o “Pró-Transporte 2”, que prevê 35 quilômetros de asfalto.

Esse projeto visa um financiamento junto a Caixa Econômica Federal (CEF) no valor de R$ 30 milhões e tem como objetivo executar obras de drenagem, pavimentação, sinalização em vários bairros em Vilhena, entre eles, Jardim Universitário, Cidade Nova, Jardim Social, Barão do Melgaço I e II, e Alto dos Parecis.

Também foi protocolado o projeto de asfalto comunitário que tem como objetivo atender o Setor 19, e Setor 23.

Além disso, também foi apresentado o projeto de 15 quilômetros de asfalto que será executado pelo Governo de Rondônia nos bairros Cristo Rei, Setor 17 e Embratel.

A prefeita ressaltou na reunião que é importante o apoio dos vereadores para aprovar os projetos de pavimentação asfáltica para que eles possam dar continuidade e iniciarem ainda esse ano. “Estamos trabalhando empenhados para melhorar Vilhena e contamos com apoio dos vereadores vilhenenses que com certeza se sensibilizaram com os projetos que vão beneficiar a comunidade. Afinal de contas, asfalto significa saúde, bem-estar da população, e qualidade de vida”, ressaltou a prefeita, que agradeceu aos vereadores pela atenção.

Já o presidente da Câmara, Adilson de Oliveira, ressaltou a importância dos projetos que vão beneficiar a população e informou que os projetos serão lidos na próxima sessão do Legislativo nesta terça-feira, 8.

Texto e fotos: Assessoria