Prefeitura de Theobroma anuncia Processo Seletivo

A Prefeitura Municipal de Theobroma – RO abre inscrições para o Processo Seletivo destinado à contratação de servidores para atuarem no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS).

Há vagas para os cargos de Assistente Social (1) e Psicólogo (1), que ofertam de jornadas de trabalho de 30 ou 40 horas semanais, na qual serão preenchidas por profissionais de Nível Superior. Já as remunerações serão pagas no valor de R$ 1.805,38.

Poderão concorrer profissionais com título de Graduação completa em Serviço Social ou Psicologia, que tenham registro nos conselhos de classe devidamente regularizados. Além disso, estes serão submetidos a etapa de Prova de Títulos, com valor máximo de 20 pontos.

Os interessados deverão se inscrever no período de 15 a 21 de agosto de 2017, de segunda a quinta-feira, exclusivamente na SEMTAS, situada na Avenida JK, nº 1.532, Centro, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 13, às sextas-feiras.

Este Processo Seletivo Simplificado terá prazo de validade de 12 meses, prorrogáveis ainda por igual período, de acordo com o edital de abertura disponível em nosso site, publicado recentemente no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia (DOM – RO).

Autor: André Fortunato

Foto: Divulgação