Presidente lamenta incidente ocorrido durante Baile do OAB

Um empresário convidado por um advogado para o Baile do Rubi, organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Cacoal, agrediu o cantor da banda MP Black durante a festa na noite de sábado (5).

Tudo teria começado depois que o empresário foi vaiado e teve o microfone cortado enquanto falava. A festa reuniu mais de 250 convidados, entre advogados, amigos e familiares.

O evento transcorria dentro da normalidade, com música de boa qualidade, comida e bebida gratuitas. Porém, depois da zero hora, o empresário convidado, Jabes Rabelo, foi chamado pelo cantor da banda MP Black a subir no palco. De posse do microfone, ele disse palavras que não agradaram aos participantes da festa e houve um princípio de vaia. Porém, a situação ficou pior quando, o som do microfone que ele utilizava foi cortado.

O empresário ficou enfurecido e atacou o músico da banda. Foi necessário chamar os seguranças para retirá-lo do palco. Alguns amigos também subiram no espaço reservado aos cantores com objetivo de acalmar os ânimos.

Neste domingo, a presidente da OAB Subseção de Cacoal, Julinda da Silva, utilizou seu perfil no Facebook para lamentar o incidente ocorrido na noite de sábado durante a realização do Baile do Rubi, na casa de show Millenium.

Julinda da Silva agradeceu a todos que prestigiaram a festa. Segundo a presidente da Subseção, a diretoria teve a preocupação de pensar na festa, juntamente com os membros de comissões, conselheiros estaduais, tanto que contratou o Molina Produções que ficou encarregado de realizar o evento, no que tange a contratação da MP Black, buffet, decoração e bar. “Todos os momentos, falas e horário foram previamente definidos com o cerimonial. O baile foi pensado para nós advogados, amigos e familiares. Comportamentos outros que saem da proposta da festa são repudiados, pois não acredito em amnésia alcoólica”, pontuou

Autor: Correio de Rondônia