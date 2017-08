Time de Cerejeiras sub 20 é campeão intermunicipal

O time de futebol de Cerejeiras levantou a taça de campeão dos Jogos Intermunicipal de Rondônia (JIR) sub 20, na cidade de Cerejeiras.

A competição aconteceu nos dias 05 e 06 de agosto no Estádio Municipal de Cerejeiras, Rosalino Baldin.

O time cerejeirense se tornou campeão ao derrotar a equipe de Colorado pelo placar 6 a 1, e empatando com equipe de Vilhena em 1 a 1 – com isso, levou o título intermunicipal.

Com o título, o time ganha a vaga direta para disputar fases finais do estadual que ocorrerá no dia 29 de setembro, na cidade de Ariquemes.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia