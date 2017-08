Adolescente de 15 anos com problemas mentais desaparece em Vilhena

Vitor Matheus Pereira, de 15 anos, morador do Bairro Cristo Rei, está desaparecido desde as 10h00 de segunda-feira, 07, quando saiu de casa sem informar aonde iria e não mais retornou.

A mãe do adolescente afirmou que o filho possui problemas mentais e que chega a tomar oito tipos de remédios diferentes por dia.

Quem tiver qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Vitor poderá entrar em contato com a mãe do garoto, Glória Pereira, pelo telefone (69) 92338364 ou ligar no 190.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação