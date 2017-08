Brasiliense é preso perto de Vilhena transportando cerca de 50 quilos de maconha

Hudson Gomes Soares, 32 anos, morador de Brasília foi preso na BR-174, entre as cidades de Juína (MT) e Vilhena, no Sul de Rondônia, com 50 quilos na segunda-feira (7).

De acordo com os policiais militares da Força Tática de Juína, quando foi abordado, o homem aparentava tranquilidade, mas entrou em contradição. A droga tinha como destino Porto Velho.

Conforme a PM, os policiais receberam uma denúncia informando que havia uma motocicleta Honda Bros roubada na estrada, porém após andar mais de 100 km não encontraram nada. Na volta para Juína, a guarnição decidiu fazer abordagens e no terceiro veículo interceptado encontraram a droga.

Apesar de aparente tranquilidade, o motorista do veículo Fiat Toro começou a entrar em contradição quanto ao seu paradeiro pela região. Desconfiados, os policiais decidiram realizar uma revista na carroceria do veículo e localizaram uma mala preta enrolada em plásticos. Dentro dela encontraram mais de 60 tabletes de maconha.

O traficante disse que é de Brasília e a droga, comprada por cerca de R$ 17 mil, tinha como destino Porto Velho.

Ele foi autuado em flagrante por crime de tráfico de drogas, a pena para este crime varia entre cinco e 15 anos de prisão.

Autor e fotos: Juina News