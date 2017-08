Carros colidem em cruzamento e atinge semáforo

Na manhã desta terça-feira, 08, um Saveiro e um Ford Ka se envolveram em um acidente no cruzamento entre a avenida Jô Sato e a Sabino Bezerra, próximo ao Hospital Regional, Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local, a motorista do Ford transitava pela avenida Jô Sato quando colidiu com a Saveiro. Com o impacto da batida a motorista perdeu o controle da direção e atingiu o poste do semáforo, a mesma entrou em estado de choque e teve que ser levada ao hospital.

Nenhum dos envolvidos soube informar quem havia desrespeitado a sinalização e provocado o acidente. A Policia Rodoviária Federal (PRF) isolou o local para realização da pericia.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia