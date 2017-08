Em Corumbiara, prefeitura abre buraco para colocar manilhas, mas se esquece de fechar

Na manhã desta terça-feira, 8, um morador de Corumbiara, entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia, onde relatou a indignação com o poder público.

De acordo com o munícipe, a prefeitura abriu valas na Rua Getúlio Vargas com Avenida Guarajus para colocar manilhas.

Obra plausível, porém, se não fosse o caso de que a prefeitura esqueceu-se de tampar os buracos, e em alguns pontos está faltando manilhas.

Entretanto, a obras que era para dar conforto e agregar valor aos imóveis, deixou dores de cabeça para alguns moradores que estão sofrendo, pois alegam que os buracos abertos podem causar sérios acidentes, além de estarem causando transtornos devido à terra que está solta, os carros passam e a poeira cobre tudo.

Com isso, a comunidade afetada pela obra não concluída, pedem as autoridades competentes que revolvam os problemas o mais rápido possível.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta