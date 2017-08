Em Rondônia; cabeleireira foge nua de casa após marido tentar matá-la com machado

Uma cabeleireira de 21 anos saiu correndo nua pelas ruas de Espigão D’Oeste para fugir do marido, no começo desta semana. Conforme registro policial, o homem de 26 anos tentou matar a vítima com um machado, enquanto ela dormia. Para escapar do crime, a jovem saiu rapidamente da casa. O suspeito foi preso logo depois.

Conforme registro de ocorrência, populares chamaram a polícia, pois uma mulher estava correndo totalmente nua pelas ruas e pedindo socorro.

Quando os policiais foram atender a ocorrência, confirmaram a denúncia e, em contato com a jovem, ela contou que estava deitada na cama, quando o marido se aproximou em silêncio e tentou desferir um golpe de machado contra a cabeça da vítima

A mulher conseguiu segurar o objeto e se defendeu, porém foi empurrada da cama e agredida com um tapa. Com medo e na tentativa de se salvar, a mulher fugiu da residência, mesmo sem roupa.

A vítima levou os policiais até a casa onde mora com o marido, onde o homem foi abordado e recebeu voz de prisão.

O machado utilizado para ameaçar a mulher também foi entregue na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Espigão D’Oeste.

Autor: Espigão News

Foto: Carlos Tesch