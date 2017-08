Equipe da AVV vence mais uma competição

A Associação Vilhenense de Voleibol (AVV), mais uma vez sobe ao pódio da copa AEVAF e conquista três títulos dos quatro em disputa. As vitórias vieram das categorias sub 18 e sub 14 feminino e masculino.

Na disputa feminina as duas categorias levaram o troféu de campeã, já na masculina a categoria do sub 14 ficou com a medalha de prata e o sub 18 com o time B levou a de bronze.

A competição teve o município de Alta Floresta como sede e contou com as cidades de Rolim de Moura, Nova Brasilândia e Vilhena, tendo competidores de todas as modalidades.

Os jogos aconteceram no ginásio municipal e na quadra da escola Ezequiel Ramin, após a competição houve a cerimônia de premiação que teve a presença do prefeito Carlos Borges.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria