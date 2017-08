Homem é autuado por caça ilegal em Pimenteiras

Nesta segunda-feira, 07, homem foi detido pela Policia Militar Ambiental (PMA) com carne de jacaré, na Linha 11, zona rural de Pimenteiras. A ocorrência foi registrada na delegacia de Policia Civil de Cerejeiras.

Segundo informações da policia durante uma revista no bagageiro do carro, foi encontrado em uma caixa térmica várias sacolas com carnes congeladas, peixes e uma cabeça de jacaré enrolada em um plástico. O suspeito informou que não havia matado o animal e que adquiriu o produto com outra pessoa, já a cabeça do animal foi encontrada em uma praia.

O mesmo foi autuado por infração de caça e liberado logo em seguida.

A PMA informou ao homem que transportar peixes sem nota ou licença de pescador amador, e matar animais silvestres é crime.

Os peixes apreendidos foram doados para a Associação de Pais e Amigos Excepcionais (Apae) de Cerejeiras. Já a cabeça de jacaré e as carnes do animal com aproximadamente 12 quilos, ficaram apreendidas para passarem por perícia.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa