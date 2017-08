Homem é encontrado morto dentro da própria casa no Alto Alegre

Um homem identificado como José Bento Rosa, idade ainda não divulgada, foi encontrado sem vida na noite desta terça-feira, 8, dentro da própria casa, localizada na Rua 803, Bairro Alto Alegre, em Vilhena.

As informações dão conta que a vítima pode ter sido assassinada por uma mulher que estava na casa dele, porém, alegou que José sofreu infarto. Entretanto, apenas a perícia ou a confissão da suspeita poderá elucidar o caso.

A reportagem do Extra de Rondônia está no local e acompanha o desenrolar do fato.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia