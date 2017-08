Prefeita assina ordem de serviço para reiniciar construção de escola próxima ao IESA

Planejamento prevê cerca de 2.000 novas vagas disponíveis para 2018

A prefeita Rosani Donadon assinou, juntamente com a secretária de educação, professora Raquel Donadon e o engenheiro Hélio Ikino, o documento que formaliza a retomada da construção da escola de ensino fundamental, localizada no lote 02-A – quadra 42, Setor 29, próxima a Faculdade da Amazônia (IESA).

A solenidade, que aconteceu na manhã desta terça-feira, 8, contou com a presença de vereadores, secretários municipais, diretores escolares, funcionários da obra, do vice-prefeito Darci Cerutti e do ex-prefeito de Vilhena Melki Donadon.

No ato que determinou o retorno da construção da unidade escolar, que deve atender cerca de 400 alunos no próximo ano, a prefeita Rosani Donadon destacou a alegria em retomar a obra. “Não podemos de deixar de entregar essa obra aos nossos alunos. Estamos trabalhando firmes, em todas as áreas. Estou muito feliz pelo reinício, mas vou ficar mais feliz ainda quando inaugurar. Este ano é só o aquecimento das obras que serão executadas e entregues a população vilhenense”, enfatizou.

Em sua fala, a titular da pasta de educação, Raquel Donadon, disse que o trabalho está sendo executado para que, em fevereiro de 2018, a escola esteja funcionando e novas vagas possam estar disponíveis à população. “O nosso objetivo é gerar mais de 2.000 novas vagas em 2018. Estamos tomando todas as providências para que o município não perca recursos junto ao FNDE e possa continuar investindo na educação”, explicou .

HISTÓRICO DA OBRA

A escola faz parte do projeto “Seis Salas”, do programa do Governo Federal, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e iniciou em 2015. No começo deste ano, devido o distrato com a última empresa, a segunda colocada no processo licitatório foi convocada para retomar a construção, com a previsão de término para dezembro.

A estimativa é que a obra fique orçada em R$ 1,2 milhão, sendo que neste total mais de R$ 136 mil são de recursos oriundos da Prefeitura Municipal de Vilhena.

Os estudantes dos bairros Cristo Rei, Moises de Freitas, bairro União e Marcus Freire irão ser beneficiados com a conclusão da obra.

PROJETO DA OBRA CONCLUÍDA

Texto e fotos: Assessoria