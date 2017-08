Presidente da ACIV ressalta que está tudo preparado para 2º Portal do Agronegócio

O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (ACIV) em entrevista a reportagem do Extra de Rondônia afirmou que está tudo pronto para 2º Portal do Agronegócio que será realizado nos dia 09,10 e 11 deste mês, na sede social da ACIV, em Vilhena

De acordo com o presidente o 2º Portal do Agronegócio é um desafio da Secretaria de Estado de Agricultura (SEAGRI), que sempre tem apoiado e incentivando eventos desse porte. Além disso, tem as parcerias que é importantes para fomentar o lado financeiro, tais como o Banco Sicob, Banco do Brasil, e o apoio do deputado estadual, Luisinho Goebel.

Elói Maria destacou que esta edição, mais de 150 expositores participam do evento, sendo eles dos segmentos da agroindústria, artesanatos, veículos e maquinas do ramo agrícola. “As empresas que vão participar do 2º portal, 90 % são de Vilhena e Cone sul, e os outras são de São Paulo, Paraná e Mato Grosso” reforçou o Presidente.

O 2º Portal do Agronegócio tem como objetivo fomentar o comercio local, trazendo novas tecnologias, assim como mostrar a potencialidade que existe no Cone Sul.

Além da exposição dos estandes, o presidente ressaltou que no evento também será oferecido palestras por especialistas de agroindústria e representantes de bancos para os participantes e pessoas interessadas em adquirir conhecimento sobre o setor exposto.

Elói enfatizou que no primeiro Portal, cerca de 5. 500 pessoas prestigiaram o evento, e para esta edição a expectativa seja o dobro. “O portal do agronegócio não é somente para empresas, mas também para pessoas que tenham interesse em saber como funciona um evento desses porte”, finalizou o Presidente.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia