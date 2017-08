Redemoinho assusta e causa prejuízos em Cerejeiras; vídeo

Na tarde desta segunda-feira, 7, moradores de Cerejeiras, passaram momentos de angustia, quando por volta das 14 horas um redemoinho se formou e passou por algumas ruas da cidade.

Um motoqueiro gravou com a câmera do aparelho celular a passagem do fenômeno que destelhou casas, um barracão que funciona uma oficina e derrubou placas.

Significado de Redemoinho:

Movimento rotativo da água, do vento etc.

https://

Texto: Extra de Rondônia

Vídeo: Internauta