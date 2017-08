Rosangela Donadon agradece superintendente do IBAMA por doações de materiais à prefeitura de Vilhena

Os equipamentos doados atenderão a secretaria de agricultura, além de escolas e outros órgãos

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) agradece todo o apoio ofertado pelo superintendente do IBAMA, Carlos Paraguassu, que esteve em Vilhena nesta última terça-feira, 07 de agosto realizando a entrega de vários itens do órgão para atender a administração municipal.

Ao todo foram doados pelo IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, um trator, um veículo gol, uma moto, sete motosserras, madeiras serradas, além de palanques de itaúba e maçaranduba. A maior parte desses itens estavam sob o poder do IBAMA, são materiais que foram apreendidos e antes que fossem deteriorados pelo tempo, a deputada solicitou ao superintendente que doasse à prefeitura.

Rosangela agradece e frisa que os materiais serão de muita importância para atender a pasta municipal de agricultura de Vilhena. Que vem sendo comandada pelo secretário Rogerio Henrique. “É notável a dedicação do secretário Rogerio. Sempre que faço visitas nas áreas rurais do município ouço elogios dos produtores que estão contentes com a nova administração. Tenho certeza que esses materiais irão ajudar muito a prefeita Rosani e o secretário de agricultura a atender com agilidade as demandas do município”, declarou.

Esta foi a terceira visita realizada em Vilhena pelo superintendente Paraguassu. A cerimônia de entrega aconteceu no auditório da SEMED e contou com a presença de diversas autoridades municipais que acompanharam a solenidade.

Autor e fotos: Assessoria