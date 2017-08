Viatura da PM capota e deixa dois militares feridos

O acidente envolvendo uma Viatura da Polícia Militar da cidade de Cujubim ocorreu no início da manhã de segunda-feira, 07, na RO-205 que liga o município a Ariquemes e deixou dois policiais feridos.

De acordo com as informações da Policia Militar, os policiais estavam a serviço, devido a Delegacia de Polícia Civil não ter condições de atender ocorrências policiais no caso de flagrante, por falta de Delegado, sendo necessário o deslocamento até a cidade de Ariquemes para a realização do trabalho.

Até o momento não se tem informações do que pode ter levado o motorista a perder o controle, fazendo com que a viatura capotasse por diversas vezes até cair em uma ribanceira.

O motorista, que usava cinto de segurança sofreu ferimentos leves, já o carona que não estava usando o cinto, foi arremessado para fora do veículo durante o capotamento e sofreu ferimentos mais graves.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atendeu a ocorrência e socorreu ambos ao hospital.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Rondônia Real