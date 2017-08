CASO JÉSSICA: advogada entra com novo pedido de liberdade para acusado de assassinato

Ismael José da Silva, acusado de assassinar a namorada Jéssica Moreira Hernandes, em abril deste ano no município de Cerejeiras, em um tipo de emboscada, por meio de sua advogada requereu o pedido de Habeas Corpus.

A advogada do acusado alegou para sua defesa possuir residência fixa, ocupação lícita, filho menor de idade, não estar no local do crime durante o ocorrido e ainda justificou não possuir precedentes criminais.

Em reposta ao pedido da defensora de Ismael, o desembargador vigente negou o recurso, pois o Habeas Corpus só é utilizado quando o acusado possui constatação de inequívoca ilegalidade o que não procede no caso em questão, devido à existência de indícios da autoria e materialidade do crime, sendo eles, laudo de exame de corpo e delito, laudo pericial no local do crime e imagens de câmera de segurança, além do depoimento acusatório do primo de Ismael, Diego de Sá Parente.

De acordo com informações os suspeitos do crime serão ouvidos no Tribunal do Júri de Cerejeiras, no dia, 23 de agosto, e será aberto ao público.

Texto e foto: Extra de Rondônia