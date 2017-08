Empresária afirma que homem baleado em balneário não fazia segurança na chácara

Shirley Elaine, sócia proprietária do balneário Chácara do Raimundo, visitou a redação do Extra de Rondônia nesta terça-feira, 8, para esclarecer o fato onde foi relatado que o segurança do local tinha sofrido tentativa de homicídio a tiros.

O crime ocorreu na madrugada do último dia 5, nas dependências da Chácara do Raimundo, em Vilhena. A empresária afirma que conhece a vítima, mas ele nunca trabalhou para ela. Apenas frequentava o estabelecimento.

Na madrugada do crime, a energia não foi desligada como afirmou alguns sites de notícias e sim houve um apagão geral no setor chacareiro. Sendo que o criminoso deveria ter algum tipo de rixa com a vítima e aproveitou o momento que acabou a energia para tentar contra a vida do rapaz.

A chácara do Raimundo, por ser um local muito frequentado nos finais de semana se torna alvo de críticas quando acontece esse tipo de fato. Porém, “tomamos todas as providências necessárias para que algo desse tipo não aconteça, mas infelizmente às vezes acabam entrado pessoas mal intencionadas e isso acaba por provocar esse tipo de tragédia”, enfatizou Shirley.

A empresária disse que seu estabelecimento emprega cerca de 30 pessoas, entre seguranças, garçons, atendentes de caixas e cozinheiras.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução