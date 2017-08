Extra e TV Jornet farão transmissão ao vivo do 2º Portal do Agronegócio em Vilhena

O jornal Extra de Rondônia em parceria com a TV Jornet, realizará a cobertura do 2º Portal do agronegócio que ocorrerá em Vilhena. A TV é da capital e virá exclusivamente para fazer a cobertura do evento.

O evento inicia nesta quarta-feira, 09, e vai até a sexta-feira dia, 11. A feira contará com mais de 150 expositores, entrevistas e palestras.

A transmissão será a partir das 9h00 através da Tv Jornet e da página do Extra de Rondônia.

De acordo com o responsável da TV essa transmissão será muito importante para o município, pois mostrará todo o potencial de Vilhena através dos produtos expostos na feira.

Texto e fotos: Extra de Rondônia