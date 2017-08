IFRO abre Processo Seletivo com vagas para Professores Substitutos em Colorado

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO, divulgou novo Processo Seletivo que visa contratar Professores Substitutos.

As áreas de atuação são Agronomia (1), Biologia (1), Geografia (1) e Libras (1), onde os docentes vão desempenhar atividades em jornadas de 20h a 40h semanais e farão jus à salários de R$ 2.236,29 a R$ 5.697,61.

Entre os dias 9 e 16 de agosto de 2017, é possível realizar as inscrições na Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus Colorado, localizada na BR 435, Km 63 – Zona Rural, no horário das 7h às 10h30 e das 13h às 16h30, também serão aceitas inscrições via postal.

A duração do contrato será de acordo com o interesse da Administração, podendo ser prorrogado por até 24 meses. Em nosso site você obtém mais informações acessando o extrato do edital.

Autor: André Fortunato

Foto: Divulgação