Iniciam as gravações do filme que conta a história de Rondon e Roosevelt em Rondônia

O município de Espigão D’oeste foi escolhido para ser cenário do filme “O Rio da Dúvida”, o longa-metragem que contará a história da expedição de Rondon e Roosevelt pela Amazônia.

Os produtores do filme gravaram partes em Vilhena e no Mato Grosso. Espigão foi escolhido como a cidade polo, por ter sido o local onde os exploradores tiveram mais dificuldades durante o percurso de sua viagem.

De acordo com Mario, produtor e roteirista do longa-metragem “Esse momento em Espigão do Oeste é a reta final dos trabalhos em campo. A gente vai navegar vários trechos do rio que margeiam as divisa do município junto com o diretor, vamos fotografar, gravar e ser personagens para finalizar o roteiro da expedição de Rondon e Roosevelt”.

Segundo o roteirista a expedição completa 104 anos em 2017 e os trabalhos para conclusão do filme iniciam nos próximos dias na fazenda Três Corações, que faz divisa com o rio Roosevelt.

O produtor ainda finalizou dizendo que o trabalho será realizado em três etapas e tem previsão para o término das filmagens até o dia 22, embora será lançado a partir do ano que vem.

