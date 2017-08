Maníaco que aterrorizou cidade mato-grossense é preso em Rondônia

Amauri Ferreira do Amaral, de 41 anos, conhecido como “Maníaco da machadinha” ou “Machadinha”, que aterrorizou a cidade de Juína(MT) no ano 2000, foi preso no fim da tarde de terça-feira, 08, na cidade de Pimenta Bueno (RO).

O homem, que é considerado um criminoso de alta periculosidade, por ter matado três pessoas a golpes de machado, sendo que em um dos casos, chegou a beber o sangue da vítima.

Dentre as vítimas, esta um casal de jovens, que foram assassinadas dentro de casa durante uma madrugada no bairro Palmiteira.

O maníaco também vitimou uma professora moradora do bairro São José Operário, que era uma figura muito querida na comunidade. O mandante deste crime, havia sido o próprio marido da educadora.

Amauri, que chegou a ser preso, mas fugiu da cadeia pública e se apresentava como Valdenir Duarte da Silva, possuía dois mandados de prisão expedidos pela 3ª vara criminal e civil de Juína. O assassino foi condenado a 33 anos de reclusão pelo duplo homicídio no bairro Palmiteira, além de outra condenação pelo assassinato da professora.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Rondônia Agora