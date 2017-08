Operação Habitus: Rover e ex-vereadores são indiciados em inquérito que apura esquema de loteamentos em Vilhena

Na manhã desta quarta-feira, 09, prestaram depoimentos na Delegacia Regional da Polícia Civil, o ex-prefeito José Luiz Rover e os ex-vereadores, Jairo Peixoto, Marta Moreira, Marcos Cabeludo e o ex-chefe de gabinete Bruno Pietrobom, pela “Operação Habitus”, que investiga um esquema de doação de terrenos para políticos vilhenenses, em prol da liberação de documentos que aprovassem o processo de loteamento.

Também foi ouvida, uma mulher que não teve sua identidade revelada, mas que segundo o delegado regional Fabio Campos, que comandou o interrogatório, teria comprado um dos terrenos doado a um dos parlamentares.

Ainda segundo o delegado, o ex-prefeito Rover, os ex-vereadores Marcos Cabeludo, Jairo Peixoto e o ex-chefe de gabinete Bruno Pietrobom, foram indiciados no inquérito, pelo recebimento de terrenos no processo de loteamento do Bairro Solar de Vilhena.

Já a ex-vereadora Marta Moreira apenas prestou declarações, assim como também, a mulher que havia comprado um dos lotes e que fora arrolada como testemunha.

O delegado enfatizou ainda, que o ex-vereador Marcos Cabeludo, atualmente empossado no cargo de vereador no lugar de Carmozino Taxista do (PSDC), que foi cassado no dia 01 de junho, do ano corrente, está impedido de exercer o mandado até a conclusão do inquérito, sendo ou não, cassado pela câmara, que instaurou a CPI.

Texto e fotos: Extra de Rondônia