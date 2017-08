Policial Civil com problemas de saúde é homenageado por colegas no aeroporto de Vilhena

As 14h00 de terça-feira, 08, o delegado regional Fabio Campos e os agentes da Polícia Civil de Vilhena, se reuniram no aeroporto da cidade para homenagear um dos integrantes da equipe, que embarcou para o Estado do Paraná para realizar um delicado tratamento de saúde.

O policial civil Evandro Bruxel , que é casado e tem dois filhos menores, vem enfrentando um grave problema de saúde e embarcou para Cascavel, para a realização do tratamento especializado para seu caso, município este, que fica próximo a Toledo, sua cidade natal, onde tem o apoio dos pais.

Os companheiros de trabalho viram na singela homenagem, uma forma de expressar o amor e admiração pela pessoa de Evandro, que vem desempenhando um excelente trabalho no município.

Texto e fotos: Extra de Rondônia