Professora ensina benefícios à saúde física e mental com diversão no Espaço de Dança Kizomba

Cati Machado está há 7 anos na atividade

A professora de ritmos Cati Machado, 26 anos, é uma das profissionais que se destaca em Vilhena pela espontaneidade com que ensina atividades físicas como alternativa para melhorar a saúde física e mental.

Em visita ao Extra de Rondônia, Cati disse que está há mais de 7 anos na atividade, e, nesse tempo, conseguiu identificar a peculiaridade da dança: levar saúde com diversão. “A dança é uma excelente alternativa para entrar em forma e as pessoas pulam e se divertem sem imaginar. É sair da obrigação de fazer atividades físicas, mas com resultados concretos na saúde”, avalia.

A professora explica que o Espaço de Dança Kizomba propicia um estilo animado, dinâmico, com movimentos que envolvem agilidade em todo o corpo humano. “É por isso que os benefícios são direcionados à saúde física e mental, já que movimentam vários grupos musculares, trazendo melhorias ao organismo”, disse.

Estudante de nutrição, Cati também destaca as atividades no Espaço de Dança Kizomba para quem busca a perda ou controle de peso. “Quando falo em saúde, temos que analisar também o bem-estar. Após as aulas, os praticantes se sentem mais à vontade, aumentando a autoestima”, frisou.

No Espaço de Dança Kizomba, localizado na avenida Curitiba, Cati ensina os segredos da atividade física para mais de 150 alunos por mês, das 08h até às 21h. “Muita gente está aderindo ao Espaço de Dança Kizomba, que mistura ritmos latino/brasileiro. Convido a todos os vilhenenses para conhecer nossa programação”, encerrou.

Melhores informações serão fornecidas pelo telefone (069) 9-8463-9895.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação