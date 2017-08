Vereadores de Corumbiara pedem melhorias no abastecimento de água em distritos

Maurão de Carvalho recebeu o pedido de intervenção junto à Caerd para melhorar serviço

A melhoria no sistema de abastecimento de água nos distritos de Vitória da União, Guarajus e Rondolândia foi solicitada pelos vereadores de Corumbiara, José Firmino (PSB), Emerson Teixeira (PMDB) e Daniel Camilo (PP), durante audiência com o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB).

O pedido dos vereadores é que o parlamentar interceda junto à Companhia de Água e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd), para que a empresa realize investimentos que tragam as melhorias que as localidades precisam.

“Vamos buscar a direção da Caerd, para mostrar a necessidade desses investimentos, que vão garantir acesso à água tratada, representando mais saúde para todos”, destacou Maurão.

Para Rondolândia, o pedido é que seja liberada a construção de um poço, com sistema automatizado e a implantação de um clorador. Já Vitória da União necessita de limpeza na rede de distribuição, reformas na casa de químicos e também do reservatório.

No distrito de Guarajus, o pedido é que seja feita a limpeza da caixa (ou substituição), construção de casa de químicos, de um clorador e colocação de hidrômetros nas residências.

Autor e foto: Assessoria