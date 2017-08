Apresentador de TV passa mal na direção e se envolve em acidente

No início da tarde desta quinta-feira, 10, o apresentador e repórter policial da emissora Rede TV, Rosinaldo Guedes, sofreu lesões pelo corpo após se envolver em um acidente de trânsito na Avenida Abunã com Salgado Filho, Bairro São João Bosco, região Central de Porto Velho.

O jornalista transitava em um automóvel modelo Corolla, quando passou mal ao volante e acabou colidindo na traseira de um veículo Honda City, que seguia logo à frente.

Com a violência do choque, os veículos ficaram bastante danificados. O apresentador reclamava de fortes dores pelo corpo e foi atendido por uma equipe dos bombeiros.

Em seguida, os envolvidos entraram em acordo e os automóveis foram retirados da via.

Fonte: Rondoniavivo