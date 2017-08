Com presença de Governador e diretor do DER, prefeita convida vilhenenses para lançamento de 26 kms de asfalto

Evento ocorrerá neste sábado, 12, às 09h, na escola Cristo Rei

A parceria entre o Município de Vilhena e o Governo do Estado de Rondônia, através do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), vem rendendo ótimos frutos à população do maior Município do Cone Sul do Estado.

Na semana passada, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) anunciou 15 quilômetros de asfalto endossados pelo Governador Confúcio Moura.

Ezequiel Neiva, diretor do DER, solicitou à prefeita que enviasse à capital uma equipe de técnicos para acelerar os trâmites burocráticos a fim de iniciar as obras ainda neste ano. Diante da eficiência do trabalho desenvolvido por Rosani Donadon, bem como do empenho do corpo técnico da prefeitura de Vilhena, o governador autorizou a expansão do projeto e garantiu o asfaltamento de 26 quilômetros de ruas através do DER.

Rosani Donadon recebeu a notícia com alegria e agradeceu o Governador pelo apoio. “Fico honrada em saber que o nosso trabalho está rendendo frutos. Todas as equipes da prefeitura estão de parabéns, pois cada gota de suor derramado em prol do nosso Município começa a render benfeitorias à população. Agradeço o Governador pela parceria e pela preocupação em ajudar nosso Município”, declarou a prefeita.

O lançamento do projeto de asfaltamento acontecerá neste sábado, 12, na escola Cristo Rei e contará com a presença do Governador Confúcio Moura, bem como com o diretor do DER, Ezequiel Neiva. “Gostaria de convidar toda comunidade para participar deste encontro. É um momento de festa, mas também de mostrar que o Município como um todo está empenhado em fazer de Vilhena novamente uma referência para a Região Norte do país”, disse a prefeita.

Rosani fez questão de agradecer, também, os deputados estaduais Rosangela Donadon (PMDB), Luizinho Goebel (PV), bem como o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Maurão de Carvalho (PMDB). “Eles foram grande parceiros deste projeto e merecem meus sinceros agradecimentos por todo empenho que dedicam à população de Vilhena junto ao Governo do Estado de Rondônia”, arrematou.

Texto e foto: Assessoria