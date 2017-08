Exército realiza operação em unidades prisionais de Ariquemes

Atendendo solicitação do Governo do Estado de Rondônia, a 17ª Brigada de Infantaria de Selva iniciou na manhã desta quinta-feira, 10, uma operação para Garantir da Lei e Ordem, no Centro de Ressocialização e na Casa de Detenção de Ariquemes, em prol da localização de possíveis objetos ilícitos.

A operação contou com 26 viaturas militares, 9 detectores de minas, 2 detectores de equipamentos eletrônicos, 5 cães farejadores e mobilizou 276 militares das Forças Armadas e 124 integrantes dos Órgãos de Segurança Pública do estado, como: Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Secretaria de Justiça.

Apesar da presença das forças militares da União, todos os objetos que forem apreendidos durante o decorrer da operação, ficará sob responsabilidade dos órgãos estaduais, que deverão dar o devido destino legal aos mesmos.

A Operação é amparada pelo Decreto Presidencial de 17 de Janeiro de 2017, que autoriza o emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem nas dependências dos estabelecimentos prisionais do país.

