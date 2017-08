Homem compra moto pela internet e leva prejuízo de R$ 750,00 em Cerejeiras

A vítima de 28 anos registrou boletim de ocorrência na delegacia de Polícia Civil, alegando que negociou uma moto pela internet, mas levou um calote de R$ 750,00.

De acordo com a vítima, nesta quarta-feira, 9, negociou pela rede social uma moto no valor de R$ 2.800,00 – no qual o vendedor entregaria para o comprador na cidade de Cerejeiras.

Fechado o negócio, o vendedor pediu um adiantamento de R$ 200,00 para as despesas de viagem, prontamente atendido pelo comprador.

Porém, após o pagamento dos R$ 200,00 – o suposto vendedor pediu mais R$ 250,00 para colocar um pneu novo na motocicleta e viajar tranquilo até Cerejeiras.

Entretanto, o vendedor entrou em contato com a vítima e disse que foi parado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por excesso de velocidade, e com isso, para não pagar multa, teria que deixar uma propina de R$ 300,00 para os patrulheiros rodoviários.

A vítima então fez mais um depósito na conta do suposto vendedor, totalizando R$ 750,00.

Após depositar os R$ 300,00 – o vendedor bloqueou a vítima na rede social e desapareceu.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Cerejeiras.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração