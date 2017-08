Rosangela Donadon solicita liberação de emendas para medicamentos ao HR de Vilhena

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) recebeu nesta última quarta-feira, 09 de agosto a visita do secretário de planejamento do município de Vilhena, Valdinei Campos na Assembleia Legislativa de Rondônia.

Juntos estiveram reunidos com o secretário estadual de saúde, Williames Pimentel cobrando a liberação das emendas e medicamentos, buscando com urgência melhorias na área de saúde do município de Vilhena.

Representando a prefeita Rosani Donadon, o secretário Valdinei frisou que o município já teve uma mudança radical no quesito saúde, mas que ainda falta muito para colocar a casa em ordem. “Aos poucos vamos mudando a história da nossa cidade. A prefeita vem a cada dia buscando novos projetos, correndo atrás das liberações de emendas para que a nossa cidade seja vista mais uma vez como destaque na saúde e nas demais áreas”, disse.

A deputada Rosangela já investiu quase um milhão e meio em medicamentos, parte dos medicamentos já foram entregues no Hospital Regional que atende o município de Vilhena e as demais cidades da região solicitou que o secretário de saúde desse prioridade ao caso, uma vez que é de urgência a chegada desses materiais.

Durante o encontro, Pimentel fez o compromisso em liberar o restante da emenda, que falta quase R$ 800 mil em medicamentos e materiais pensos, execução direta pelo Estado. Além de liberar o convênio no valor de R$ 400 mil, também para aquisição de medicamentos que será adquirida pela prefeitura municipal.

Autor e foto: Assessoria