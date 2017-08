Semosp executa manutenção da via lateral da BR-174 e limpeza no Bairro Bodanese

Nesta quarta-feira, 9, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) concentrou suas frentes de trabalho na recuperação da via lateral da BR 174 e na limpeza do Bairro Bodanese, em Vilhena.

De acordo com a chefia de campo da Semosp, os serviços tiveram início nestas localidades no início desta manhã e as ações estão ocorrendo de forma dinâmica, respectiva as melhorias do acesso e da limpeza nas áreas citadas.

De acordo com o secretário de Obras, Josué Donadon, a empreitada foi dívida em duas equipes: uma delas atuando na recuperação da rua lateral da BR 174, próxima ao Setor Industrial, e a outra nos serviços de limpeza no Bairro Bodanese.

“A prefeita Rosani Donadon cobrou celeridade na execução dos serviços nessa regiões e isso está sendo cumprido pela Semosp. Estamos escarificando, patrolando, cascalhando e compactando a lateral da BR-174, recuperando sua estrutura. E, além disso, também estamos contendo a poeira do outro lado Avenida Jô Sato. Uma outra equipe da Obras está atuando com um mutirão na limpeza do bairro Bodanese para depois executarmos a limpeza. Gradativamente a cidade está melhorando o seu aspecto, além do acesso às regiões beneficiadas e a tendência é aumentar as ações nos próximos dias”, concluiu Josué Donadon.

Texto e fotos: Assessoria