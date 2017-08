320 apenados são beneficiados com saída temporária de Dia dos Pais em Rondônia

A partir desta sexta-feira, 11, a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) informou que 320 apenados de Rondônia serão liberados para a saída temporária de Dia dos Pais.

Em Porto velho serão cerca de 85 presos liberados da Colônia Agrícola Penal, já na região do Cone Sul, o município de Cerejeiras terá 20 apenados liberados a partir do dia, 12, pela manhã. Em Vilhena não houve pedido por parte dos detentos para a utilização do benefício, que é solicitada ao juiz que analisa os casos e faz as autorizações.

Segundo a Lei de Execução Penal, tem direito à saída temporária o preso do regime semiaberto, que até a data da saída tenha cumprido um sexto da pena total se for primário, ou um quarto se for reincidente. Além de ter boa conduta carcerária, pois o juiz, antes de conceder a saída temporária, consulta os diretores do presídio.

De acordo com a secretaria de justiça, os presos serão liberados pela manhã e devem retornar ao presídio na próxima sexta-feira, 18.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa