Comércio é assaltado por indivíduo armado em Vilhena

O assalto ocorreu por volta das 19h00 desta sexta-feira, 11, no Mercado e Panificadora Palácio do Pão, localizado na Avenida 1705, no Jardim Primavera, em Vilhena.

As primeiras informações dão conta de que um indíviduo armado, trajando camiseta vermelha, entrou no estabelecimento e efetuado um disparo para cima e anunciou o assalto.

Após subtrair diversos aparelhos celulares de clientes e uma certa quantia em dinheiro do caixa do, o infrator fugiu com o apoio de um comparsa, que o aguardava em uma motocicleta Honda Titan de cor preta.

Guarnições da Policia Militar realizam diligências em prol da localização dos infratores.

Texto e foto: Extra de Rondônia