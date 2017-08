Ex- vereadores foram presos por coagir testemunhas para que mudassem seus depoimentos

Nesta quinta-feira, 10, os ex-vereadores de Pimenta Bueno, Celso de Souza Bueno e Rodnei Lopes Pedroso foram presos por suspeita de coagir testemunhas e oferecer dinheiro para que as mesmas mudassem seus depoimentos no processo do qual os políticos estão sendo investigados.

Segundo informações, os dois parlamentares tiveram seus mandatos cassados após serem presos na operação Higia que averiguava as fraudes na obra do Hospital e Maternidade Municipal Ana Neta, no período em questão, foram presos quatro vereadores, o ex- secretário de planejamento da Prefeitura e um funcionário de uma construtora.

De acordo com a Policia Civil, as testemunhas informaram que os edils as pressionaram, pois queriam que elas prestassem um novo depoimento em juízo diferente do primeiro declarado.

As prisões foram requeridas pelo Ministério Público.

