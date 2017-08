Força Tática recupera veículo furtado antes do registro da ocorrência

Uma guarnição da Força Tática estava em patrulhamento pela linha 135, nas proximidades da Granja Vilhena, no fim da tarde de quinta-feira, 10,quando avistaram Jonadabes Santos de Andrade, de 18 anos, em atitude suspeita empurrando uma motocicleta Honda Tornado, com placa AQV-9473, de Comodoro/MT.

Quando abordado pelos militares, o jovem não apresentou nenhum tipo de documentação pessoal e nem do referido veículo, que estava sem combustível.

Ao ser indagado sobre a procedência da motocicleta, Jonadabes confessou que havia furtado a mesma no cruzamento das Avenidas Melvin Jones, com a Perimetral, por ter visto que ela estava com a chave na ignição e com um capacete pendurado no guidão.

Em contato com a Central de Operações da PM, até aquele momento não havia registro de furto do veículo, porém, o agente recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Departamento de Polícia Civil para o Registro da ocorrência.

Texto e fotos: Extra de Rondônia