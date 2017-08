Homem é suspeito de sequestrar ex-namorada em Vilhena

A família de Hosana Gomes Severo, de 19 anos, registrou boletim de ocorrência na manhã desta sexta-feira, 11, na delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que a jovem pode ter sido vítima de sequestro na noite desta quinta-feira, 18.

De acordo com informações de colegas da vítima, contaram na delegacia que estavam com ela numa pizzaria no centro de Vilhena, quando o ex-namorado identificado apenas por Cleberson chegou num carro Fiat Uno de cor branca, placa NBV-2266/Vilhena, ele estava acompanhada da ex-mulher que entrou no comércio comprou uma pizza e saíram.

Porém, os amigos da vítima observaram que o rapaz apresentou um comportamento estranho ao vê-la, com isso, resolveram sair e foram para outra pizzaria. Porém, pouco tempo depois o suspeito voltou e chamou a vítima para conversar do lado de fora do estabelecimento. Entretanto, os amigos acharam que ele iria apenas conversar com ela, por isso ficaram de longe observando.

Segundo testemunhas, viram Cleberson colocando a vítima a força dentro do carro e após saiu em alta velocidade. Ainda, de acordo com colegas de Cleberson ele teria dito que iria comprar uma arma.

A polícia foi até a casa da ex-mulher de Cleberson, no qual não foi encontrada.

Qualquer informação que leve a localizar Hosana ligar para 190 Polícia Militar 3322-3001 Polícia Civil ou 9 9351-0757, 9 9949-5572 – a família está desesperada em busca de informações. Hosana namorou com Cleberson por um mês, e tem uma filha de sete meses de outro relacionamento.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Rede Social